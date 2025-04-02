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Среда, 2 апреля 2025, 21:19 мск

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В России замедляется промпроизводство

По итогам февраля рост отечественной экономики составил в годовом выражении только 0,8% после январского повышения на 3,0%. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития РФ.

В ведомстве уточнили, что индекс промышленного производства в феврале 2025 года увеличился на +0,2% по сравнению с прошлогодним уровнем и после январского увеличения на 2,2%. Прирост выпуска обрабатывающей промышленности в феврале составил +3,2% в годовом выражении после +7,0% в январе.

По оценке министерства, за январь-февраль 2025 года ВВП России вырос на 1,9%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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