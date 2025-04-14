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Понедельник, 14 апреля 2025, 09:29 мск

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США собираются ввести новые пошлины на поставки полупроводников

Фото: FreePik

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые пошлины на поставки полупроводников. Большую часть чипов Америка закупает в Восточной Азии, в частности, на Тайване.

Трамп собирается поручить Министерству торговли США начать расследование, которое может привести к введению новых пошлин на полупроводниковые технологии. Решение будет иметь далеко идущие последствия для крупных американских технологических компаний, которые зависят от импорта чипов. В отношении некоторых компаний в этом секторе Трамп обещал «действовать гибко».

Стоит отметить, что американский лидер сообщал о намерении ввести пошлины на полупроводники сразу после вступления в должность. По его словам, производители процессоров «покинули США и перебрались на Тайвань», где сосредоточено около 98% полупроводников.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Позже США приостановили на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 государств, которые запросили диалог по этому вопросу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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