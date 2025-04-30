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Среда, 30 апреля 2025, 21:18 мск

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В России зафиксирован очень скромный рост экономики

По итогам первого квартала 2025 года ВВП России вырос на 1,7% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития РФ.

В ведомстве уточнили, что в марте экономика подросла на 1,4% после +0,7% в феврале.

В то же время индекс промышленного производства за первый квартал 2025 года составил 1,1% в годовом выражении. Темпы прироста выпуска обрабатывающей промышленности достигли 4,7% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Напомним, по итогам 2024 года ВВП России вырос выше ожиданий – на 4,1%, как и промышленное производство – на 4,6%.

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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