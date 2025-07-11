Глава МИД РФ назвал санкциями тарифы США

Пошлины, которые Вашингтон вводит в отношении товаров других государства, по сути являются санкциями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Страны АСЕАН проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, независимо от того, что происходит на Западе и что в отношении них предпринимают Соединенные Штаты или их союзники. Дружба с Россией началась задолго до того, как нынешняя администрация США стала вводить санкции. В виде тарифов это тоже санкции, считайте», – сказал Лавров по итогам совещания Россия – АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

По словам министра, развитие отношений Москвы с АСЕАН, сотрудничество в рамках БРИКС не содержат «ответной реакции» на что-либо.

«Но, если у вас будет выбор: либо торговать в контексте объединения, где никаких недобросовестных способов подавления конкурентов не применяется, с одной стороны. А с другой стороны, торговать с теми, кто будет вас шантажировать, то, наверное, вывод напрашивается сам собой», – подчеркнул Лавров.

Напомним, 2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. Уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, действовали базовые импортные пошлины в 10%. 8 июля администрация США направила странам уведомления о введении дополнительных пошлин с 1 августа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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