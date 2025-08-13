Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса

Вьетнамские банки осложнили платежи для российского бизнеса, добавив ряд условий. Кредитные организации опасаются вторичных санкций США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов, сопровождающих проходящие через страну сделки.

Банки Вьетнама предъявляют дополнительные требования к организациям из России. В частности, теперь платежи проводятся в тех случае, когда товар фактически поставляется на территорию самого Вьетнама или в составе учредителей компании-отправителя или компании-получателя есть гражданин республики.

По словам одного из собеседников агентства из числа юристов, расчеты становились сложнее весь 2024 год. Некоторые клиенты сталкивались с задержкой платежей или даже их блокировкой из-за невыполнения указанных условий.

К осложнению работы привела угроза вторичных санкций со стороны США. Банки Вьетнама решили, что работать с Россией безопасно только в условиях очевидного «локального экономического смысла», то есть поставки товара или услуги на территорию самой страны или связи компании с юрисдикцией. После этого финансовые организации стали запрашивать пакет документов по сделке, чтобы найти подтверждения связи операции с национальной экономикой.

Компании, работающие с товарами из Вьетнама, не испытывают проблем. Однако транзитные схемы усложнились до такой степени, что бизнесу приходится искать альтернативы в других азиатских юрисдикциях.

Ханой, Зоя Осколкова

