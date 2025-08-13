российское информационное агентство 18+

Китай ввел ответные санкции против двух европейских банков

Фото: FreePik

Китай ввел ответные санкции в отношении двух европейских банков. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Под ограничения попали UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Контрмеры введены в ответ на 18-й пакет санкций против России, который, в частности, затронул два финансовых учреждения из КНР.

«Организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается осуществлять соответствующие операции и сотрудничать с ними», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу серьезное представление из-за включения мер против китайских учреждений в очередной пакет антироссийских санкций.

Пекин, Зоя Осколкова

