США сняли санкции с нескольких компаний, связанных с Белоруссией

США отменили действие санкций в отношении трех компаний, которые ранее связывали с Белоруссией. Советующий документ опубликовало Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина (OFAC).

Речь идет о зарегистрированных на Кипре и действующих в сфере строительства компаниях Dana Holdings Limited, Dana Holdings и «Дана Холдингз». «Дочка» последней фирмы строит жилой комплекс «Минск Мир» в белорусской столице.

Ограничения в отношении Dana Holdings Limited, Dana Holdings и «Дана Холдингз» были введены в 2020 году. Зарубежные счета этих компаний были заблокированы, а европейским и американских бизнесменам запретили с ними сотрудничать.

Кроме того, OFAC вывело из-под санкций Небойша Карича, сына сербского бизнесмена Боголюба Карича, владеющего этими компаниями.

Вашингтон, Зоя Осколкова

