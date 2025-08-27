Россия грозит закрыть территориальные воды для норвежских рыбаков

Россия грозит закрыть свои территориальные воды для норвежских рыбаков, если Осло не пересмотрит санкционную политику в отношении российских рыболовов. Об этом рассказал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
«Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов», – отметил глава Росрыболовства.
Ранее Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза и запретила двум российским компаниям ловить рыбу в своей исключительной экономической зоне. Этот шаг является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
Кроме того, действия Осло противоречат существующим соглашениям о совместном управлении запасами водных биоресурсов. «Даже в период холодной войны стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства, обеспечивали доступ судов в районы промысла и обменивались научными данными. Недружественные действия норвежской стороны в отношении двух российских компаний являются беспрецедентными», – подчеркнул Шестаков.
Москва, Зоя Осколкова
