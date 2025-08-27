российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 августа 2025, 16:05 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Россия грозит закрыть территориальные воды для норвежских рыбаков

Россия грозит закрыть свои территориальные воды для норвежских рыбаков, если Осло не пересмотрит санкционную политику в отношении российских рыболовов. Об этом рассказал глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов», – отметил глава Росрыболовства.

Ранее Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза и запретила двум российским компаниям ловить рыбу в своей исключительной экономической зоне. Этот шаг является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Кроме того, действия Осло противоречат существующим соглашениям о совместном управлении запасами водных биоресурсов. «Даже в период холодной войны стороны добросовестно выполняли взятые на себя обязательства, обеспечивали доступ судов в районы промысла и обменивались научными данными. Недружественные действия норвежской стороны в отношении двух российских компаний являются беспрецедентными», – подчеркнул Шестаков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Российским дипломатам хотят запретить передвижение внутри «шенгена» / Британия расширила санкционный список против России / Глава евродипломатии пообещала скоро ввести 19-й пакет санкций против России / Трамп: усиливать санкции против России пока не требуется / Евросоюз рассчитывает принять 19-й пакет санкций против России в сентябре / Эстонские железные дороги несут убытки из-за нехватки российских грузов / Китай ввел ответные санкции против двух европейских банков / Банки Вьетнама усложнили расчеты для российского бизнеса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Экономика, Санкции против России,