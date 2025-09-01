российское информационное агентство 18+

Дефицит бюджета РФ может превысить планируемые показатели, а рост ВВП – оказаться ниже, чем ожидалось

По итогам текущего года дефицит федерального бюджета России может превысить запланированный показатель 1,7% ВВП, а темпы роста экономики могут оказаться ниже, чем ожидалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По дефициту мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал – 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше», – сказал он, добавив, что такая ситуация объясняется охлаждением экономики темпами быстрее, чем ожидалось.

Источник отметил, что также возможен более низкий рост экономики – если ранее темпы развития ожидались на уровне 1,5%, то сейчас уже – на 1,2%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

