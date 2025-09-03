российское информационное агентство 18+

Годовая инфляция в России замедлилась до 8,28%

К началу сентября инфляция в России замедлилась до 8,28% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Как следует из документа, за неделю с 26 августа по 1 сентября цены на продовольственные товары снизились на 0,18%. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 3,2%, на остальные продукты – цены выросли на 0,1%.

В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,06%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) – снизились на 0,06%.

Согласно обновленным данным, в годовом выражении с учетом недельного снижения самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте туристических и регулируемых бытовых услуг – 12,19%.

Продовольственные товары подорожали 9,72%. Но при этом наибольший прирост стоимости демонстрируют продукты, за исключением плодоовощной продукции – 11,08% в сравнении с прошлым годом.

Непродовольственные товары подорожали на 3,86%. В то же время бензин прибавил в цене 11,09%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

