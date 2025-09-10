Годовая инфляция в России замедлилась до 8,14%

За месяц по итогам августа инфляция в России замедлилась на 0,4% до 8,14% в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», подготовленном на основе оценочных данных Росстата.

Согласно обновленным данным, в годовом выражении самое существенное увеличение инфляции зафиксировано в сегменте туристических и регулируемых бытовых услуг – 11,14%. Показатель снизился за август на 0,62%.

Продовольственные товары за год подорожали 9,79% (-0,91%). Непродовольственные товары выросли в стоимости на 3,87% (-0,42%).

