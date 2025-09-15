российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 сентября 2025, 13:16 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Китай грозит США и их союзникам ответом на пошлины за импорт российской нефти

Фото: FreePik

Китай введет ответные меры в отношении США и их союзников, если те поднимут тарифы за закупку КНР российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.

«Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», – сказал дипломат на брифинге.

Таким образом он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.

По словам Линь Цзяня, действия Вашингтона – это пример запугивания и экономического принуждения. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики, подчеркнул официальный представитель МИД Китая.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Китай

В Китае домашние осы искусали до смерти двоих детей / На границе с Китаем раскрыли схему с продажей мест в электронной очереди / Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию России и Китая / Радиус поражения новой китайской ракеты охватывает всю планету / Россияне смогут ездить в Китай без визы / Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» / Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине / Путин и Си Цзиньпин поговорили перед саммитом ШОС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, Китай,