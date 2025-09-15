Китай грозит США и их союзникам ответом на пошлины за импорт российской нефти

Китай введет ответные меры в отношении США и их союзников, если те поднимут тарифы за закупку КНР российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь.

«Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», – сказал дипломат на брифинге.

Таким образом он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.

По словам Линь Цзяня, действия Вашингтона – это пример запугивания и экономического принуждения. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики, подчеркнул официальный представитель МИД Китая.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

