Япония отказалась поднять пошлины для импортеров российской нефти

Япония отказалась поднять пошлины для товаров из тех стран, которые закупают нефть у России. Об этом заявил министр финансов страны Кацунобу Като.

Глава японского минфина напомнил об обязательствах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Япония не может ввести тарифы, превышающие установленные пределы, и обязана относиться ко всем странам-членам справедливо, пока те соблюдают свои обязательства в соответствии с соглашениями ВТО.

«Нам было бы сложно повысить тарифы, скажем, до 50% только на том основании, что конкретная страна импортирует нефть из России», – пояснил Като.

Министр подчеркнул, что Токио обсуждает другие типы давления на Москву, координируя свои действия с партнерами по G7.

Стоит отметить, что Япония и сама импортирует российскую нефть, но в незначительном объеме. По данным министерства торговли страны, в июне было закуплено около 1% нефти из России. Токио также покупает российский сжиженный природный газ и рассматривает проект «Сахалин-2» как ключевой источник поставок СПГ.

