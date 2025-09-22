российское информационное агентство 18+

Алмазная отрасль Бельгии оказалась на грани выживания

Из-за антироссийских санкций алмазная отрасль Бельгии балансирует на грани выживания. Об этом заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

«С января 2024 года вследствие есовского эмбарго прямые поставки прекратились. Объемы торговли драгоценными камнями по итогам 2024 года упали на 23,2% до 20,3 миллиарда евро. По Антверпену прокатилась волна банкротств», – рассказал дипломат РИА «Новости».

Более двух десятков ювелирных компаний объявили о закрытии из-за убытков за последние два года. Дочернее предприятие ювелирного дома Tiffany & Co Laurelton Diamonds сократило персонал вдвое.

«Фактически отрасль, которая генерировала десятки тысяч рабочих мест, сегодня балансирует на грани выживания», – заключил посол.

Напомним, Евросоюз запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Весной того же года западные страны начали поэтапно ограничивать поставки драгоценных камней, обработанных в третьих странах. Проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене.

Брюссель, Зоя Осколкова

