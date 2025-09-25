Еврокомиссия может ввести пошлины на нефть из России для Венгрии и Словакии

Еврокомиссия планирует ввести повышенные тарифы на импорт нефти из России в Венгрию и Словакию. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«ЕК введет пошлины на импорт российской нефти в ЕС. Это должно вынудить Венгрию и Словакию искать поставщиков за пределами России», – говорится в статье.

Эта мера была поддержана президентом США Дональдом Трампом, пишет издание. «Мы хотим избавиться от оставшейся нефти и газа, поступающих из России в Европейский Союз», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал нереалистичным требование США об отказе от российской нефти. Он отметил, что никто не сможет изменить географическое расположение Венгрии, которая без помощи России не сможет себя обеспечить должным образом.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна просила, в качестве исключения, не включать ее в план ЕК по отказу от импорта российского топлива. В противном случае, как добавил министр, Словакия понесет убытки в размере свыше 10 млрд евро.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube