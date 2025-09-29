Великобритания потеряла около 70 млрд долларов из-за антироссийских санкций

Британская экономика потеряла около $70 млрд из-за ухода крупнейших компаний с российского рынка. Соединенное Королевство – один из лидеров по количеству введенных антироссийских ограничений и продолжает их наращивать.

«Британский бизнес из-за ухода или сокращения присутствия в России потерял около $69,8 млрд, подсчитали аналитики Института международных исследований МГИМО МИД России. Реальные убытки могут оказаться даже несколько больше: диапазон оцененных потерь 99 британских компаний составил от $57,5 до $77,2 млрд», – пишут «Известия».

На семь крупнейших компаний (BP, Shell, Mondi, Diageo, British American Tobacco, Unilever, CNH Industrial) пришлось до 75% всех понесенных потерь, подсчитали исследователи. Самой пострадавшей отраслью стала добыча полезных ископаемых: там британские компании ушли в минус на $32,3-38 млрд. На втором месте обрабатывающие производства – $7,7-12,5 млрд. В сфере торговли британские фирмы лишились $8,2-10,5 млрд.

Британия одной из первых присоединилась к антироссийским санкциям в 2014 году. Занимавший тогда пост премьер-министра Дэвид Кэмерон занимал наиболее радикальную позицию среди глав государств – членов ЕС. Уже тогда он призывал к секторальным санкциям и ограничениям в торговле.

В настоящее время королевство является лидером по числу введенных рестрикций. С февраля 2022 года Лондон расширил ограничения против РФ более 40 раз. Всего Великобритания внесла в санкционные списки более 1500 юридических и физических лиц из России. Власти Британии также арестовали активы нескольких банков и других структур. Был введен запрет на трансакции, связанные с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния, а также на предоставление компаниями королевства финансовых услуг Центробанку РФ на операции с золотом. Британские власти намерены и далее усиливать санкционное давление, но в этот раз целью становятся компании из третьих стран – Таиланда, Китая, Индии и Турции.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube