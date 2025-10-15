Глава Eni заявил об отсутствии у Европы плана энергетической безопасности

У Европы нет единого плана энергетической безопасности. Каждая страна действует по своей стратегии, а недавние перебои с поставками топлива выявили хрупкость системы. Об этом заявил исполнительный директор итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци.

В последние годы значительно выросло внимание к вопросам энергетики и энергетического перехода, однако Европа опоздала с подходом к энергетической политике. «У Европы до сих пор нет плана энергетической безопасности», – сказал Дескальци на форуме ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti в Риме.

Отсутствие реального плана обеспечения энергетической безопасности стало очевидным лишь недавно, когда внезапные перебои с поставками некоторых видов топлива выявили хрупкость системы.

«Европейский союз, в отличие от США, России или Китая, пока не имеет единого энергетического рынка. Каждая страна действует по своим стратегиям и графикам, в то время как другие крупные мировые игроки давно внедрили политику обеспечения логистики и безопасности поставок, как газа и нефти, так и критически важных минералов. В этом смысле Европа опоздала», – цитирует Дескальци агентство «Прайм».

Глава Eni указал на то, что снизить уязвимость и повысить безопасность может энергетический переход к возобновляемым источникам энергии, но он, по его словам, не может быть «субсидируемым». «Система должна основываться на прочном экономическом фундаменте и генерировать реальную прибыль, иначе она не будет устойчивой в долгосрочной перспективе», – заключил Дескальци.

