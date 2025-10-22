Россия создаст национальную страховую компанию для защиты нефтяных танкеров

Россия собирается создать национальную страховую компанию для экспортирующих сырье судов, которые отказываются страховать мировые организации. По мнению экспертов, признать отечественную структуру могут Китай, Индия и другие страны-партнеры.

О создании национальной страховой компании говорится в проекте Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года, пишут «Известия». Губернатор Мурманской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис разослал документ на рассмотрение в профильные ведомства.

С начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских судов, перевозящих нефть. Ограничения сделали невозможным страхование, лицензирование и регистрацию танкеров из РФ иностранными компаниями. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев базируется в Лондоне. Ее участники обеспечивают покрытие 90% мирового тоннажа морских судов.

Кроме того, действует запрет на обслуживание российских судов в ряде портов недружественных государств. Таким образом Запад намерен вытеснить российские компании из системы морских перевозок. По словам экспертов, создание национальной страховой для покрытия рисков при экспортных перевозках сырья выглядит логичным шагом в условиях санкций и ограничений со стороны западных компаний. Появление государственного страховщика с достаточной капитализацией и поддержкой со стороны властей позволило бы РФ обеспечить страховое покрытие поставок, особенно в рамках Северного морского пути и Трансарктического коридора.

В то же время признание полисов российской национальной страховой компании на международном уровне остается под вопросом. Для портов необходимо страховое покрытие от авторитетных мировых компаний, поэтому российской организации прежде всего потребуется получить признание от дружественных партнеров. Причем желательно до начала создания – в данном случае пригодились бы межправительственные соглашения о взаимном признании страховых компаний.

Можно предположить, что российскую организацию могут в первую очередь признать КНР и Индия, а также Турция. Помимо этого, отечественная структура могла бы предоставлять такие услуги предприятиям из иных подсанкционных стран, ведущих активную торговлю с тем же Китаем.

Москва, Зоя Осколкова

