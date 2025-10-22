российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 октября 2025, 09:56 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Россия создаст национальную страховую компанию для защиты нефтяных танкеров

Россия собирается создать национальную страховую компанию для экспортирующих сырье судов, которые отказываются страховать мировые организации. По мнению экспертов, признать отечественную структуру могут Китай, Индия и другие страны-партнеры.

О создании национальной страховой компании говорится в проекте Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года, пишут «Известия». Губернатор Мурманской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис разослал документ на рассмотрение в профильные ведомства.

С начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских судов, перевозящих нефть. Ограничения сделали невозможным страхование, лицензирование и регистрацию танкеров из РФ иностранными компаниями. Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев базируется в Лондоне. Ее участники обеспечивают покрытие 90% мирового тоннажа морских судов.

Кроме того, действует запрет на обслуживание российских судов в ряде портов недружественных государств. Таким образом Запад намерен вытеснить российские компании из системы морских перевозок. По словам экспертов, создание национальной страховой для покрытия рисков при экспортных перевозках сырья выглядит логичным шагом в условиях санкций и ограничений со стороны западных компаний. Появление государственного страховщика с достаточной капитализацией и поддержкой со стороны властей позволило бы РФ обеспечить страховое покрытие поставок, особенно в рамках Северного морского пути и Трансарктического коридора.

В то же время признание полисов российской национальной страховой компании на международном уровне остается под вопросом. Для портов необходимо страховое покрытие от авторитетных мировых компаний, поэтому российской организации прежде всего потребуется получить признание от дружественных партнеров. Причем желательно до начала создания – в данном случае пригодились бы межправительственные соглашения о взаимном признании страховых компаний.

Можно предположить, что российскую организацию могут в первую очередь признать КНР и Индия, а также Турция. Помимо этого, отечественная структура могла бы предоставлять такие услуги предприятиям из иных подсанкционных стран, ведущих активную торговлю с тем же Китаем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Послы ЕС приняли решение по изъятию российских активов в пользу Киева / США отложили введение новых санкций против России / Европа не ограничится 19-м пакетом санкций против России / Дания обвинила 11 компаний и семь человек в нарушении санкций / Европа намерена до конца года присвоить замороженные за Западе активы России / Британия запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти / Великобритания дополнила список антироссийских санкций / Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Санкции против России,