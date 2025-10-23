российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 октября 2025, 16:26 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к потолку цен на российскую нефть

Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм установления максимальной цены на российскую нефть. Об этом заявили в совете Евросоюза.

Страны присоединились к потолку цен на нефть из России в рамках 19-го пакета санкций, принятого ЕС сегодня. Согласно документу, максимальная стоимость российского сырья не может превышать 47,6 долларов США за баррель.

Страны Евросоюза согласовали 19-й пакет ограничительных мер в отношении России, который предусматривает меры против российских банков, криптобирж, компаний из Индии и Китая. Помимо экономических ограничений, новые рестрикции направлены против российских дипломатов, в частности, меры сокращают их возможности по перемещению по территории ЕС.

Потолок цен на нефть из РФ не позволяет компаниям перевозить топливо, стоимость которого превышает обозначенный уровень. Кроме того, танкеры с такой нефтью нельзя застраховать для международных переходов, а порты недружественных России стран отказываются принимать и обслуживать эти суда.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Санкции против России

Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за санкций США / Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций / Россия создаст национальную страховую компанию для защиты нефтяных танкеров / Послы ЕС приняли решение по изъятию российских активов в пользу Киева / США отложили введение новых санкций против России / Европа не ограничится 19-м пакетом санкций против России / Дания обвинила 11 компаний и семь человек в нарушении санкций / Европа намерена до конца года присвоить замороженные за Западе активы России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Экономика, Санкции против России,