Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к потолку цен на российскую нефть

Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм установления максимальной цены на российскую нефть. Об этом заявили в совете Евросоюза.

Страны присоединились к потолку цен на нефть из России в рамках 19-го пакета санкций, принятого ЕС сегодня. Согласно документу, максимальная стоимость российского сырья не может превышать 47,6 долларов США за баррель.

Страны Евросоюза согласовали 19-й пакет ограничительных мер в отношении России, который предусматривает меры против российских банков, криптобирж, компаний из Индии и Китая. Помимо экономических ограничений, новые рестрикции направлены против российских дипломатов, в частности, меры сокращают их возможности по перемещению по территории ЕС.

Потолок цен на нефть из РФ не позволяет компаниям перевозить топливо, стоимость которого превышает обозначенный уровень. Кроме того, танкеры с такой нефтью нельзя застраховать для международных переходов, а порты недружественных России стран отказываются принимать и обслуживать эти суда.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube