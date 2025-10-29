Минэкономразвития РФ оценило рост отечественной экономики в 1%

По итогам девяти месяцев текущего года рост российской экономики составил 1%. Такие оценочные данные опубликовало министерство экономического развития РФ.

По данным ведомства, в сентябре повышение ВВП оценивается в годовом выражении на 0,9% после роста на 0,4% в августе.

В то же время индекс промышленного производства в сентябре 2025 года вырос только на +0,3% в годовом выражении после увеличения на 0,5% в августе.

«По итогам 9 месяцев 2025 года рост промышленности в целом составил +0,7% г/г», – уточнили в министерстве.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

