Канада ищет способ изъятия российских активов

В Канаде вновь рассматривают варианты изъятия российских активов. Оттава консультируется с Брюсселем и может поделиться с ним законодательными наработками. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

В верхней палате канадского парламента возобновили рассмотрение проекта об изъятии суверенных активов РФ. «Канада – в передовиках по теме конфискации российских активов и сама может поделиться наработками с европейцами. В частности, внутри у себя через законодательное решение изобрела односторонние инструменты, позволяющие ей изымать чужую частную собственность», – рассказал Степанов «Известиям».

Законопроект, который даст канадским властям возможность конфисковать чужие активы без суда, был внесен в сенат в октябре 2023 года. Инициатива прошла первое чтение, а для вступления в силу она должна пройти по три чтения в сенате и палате общин (нижняя палата) и получить одобрение короля.

В настоящее время именно судебные тяжбы сдерживают Оттаву от такого решения. Ведь при поступлении дела в суд Москва сможет заявить о своем иммунитете на том основании, что у судей нет права вынесения решения по любому разбирательству, связанному с иностранным государством.

По словам экспертов, ожидать каких-то затруднений с прохождением законодательной инициативы через обе палаты канадского парламента не стоит. Это скорее технический вопрос. Дело за политическим решением правительства Марка Карни. Автор законопроекта ранее подчеркивала, что цель документа – создать прецедент, чтобы другие страны последовали ее примеру. При этом в канадском сенате не опасаются каких-либо ответных мер от России, так как прямые и портфельные инвестиции Канады в РФ крайне незначительны.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube