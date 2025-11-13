Более 300 иностранных брендов рискуют лишиться товарных знаков в России

Сотни зарубежных компаний опасаются, что лишатся прав на свои товарные знаки в России. Многие уже обратились с соответствующими заявками в Роспатент. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство опросило представителей юридических фирм, которые занимаются регистрацией брендов. По словам игроков рынка, ушедшие в 2022 году компании начинают переосмысливать свое решение и хотят зарегистрировать свои торговые марки в РФ.

Более 300 брендов обеспокоены нормой Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой товарный знак может лишиться охраны, если правообладатель не использует его три года подряд. В 2024 году в Роспатент было подано более 15 тысяч заявок от иностранных компаний на продление срока действия прав на бенд. Это больше, чем за предыдущие пять лет.

Эксперты считают, что любой бизнес может захотеть вернуться в Россию, потому что компании не хотят терять столь крупный рынок.

Москва, Зоя Осколкова

