Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз

Россия заняла второе место по объему поставок газа в ЕС, несмотря на снижение экспорта до минимума за два года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре РФ экспортировала странам Евросоюза природный газ на 829,7 млн евро против 959,3 млн в августе. Доля российских компаний в поставках снизилась до 14,5% с 15,4%.

Экспорт трубопроводного газа снизился на четверть, составив 351,7 млн евро, а СПГ – на 3,3%, до 478 млн евро.

В результате Россия стала вторым основным поставщиком голубого топлива в страны ЕС, обойдя Алжир, который отгрузил Европе газ на 700,4 млн евро. Лидером остаются США с показателем в 1,83 млрд евро.

Брюссель, Зоя Осколкова

