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Вашингтон отменил полный запрет на сделки с иранской нефтью

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

Как пояснил глава Минфина США Скотт Бессент, послабления стали возможны благодаря успеху переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

Из документа, который предварительно будет действовать до 21 августа, следует, что разрешение распространяется на все операции, включая сделки с судами, заблокированными в рамках санкций США, а также импорт в Соединенные Штаты сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения.

В то же время в рамках лицензии остаются под запретом транзакции с участием лиц из КНДР, Кубы, Крыма, ЛНР и ДНР или любой организации, которая принадлежит таким лицам, контролируется ими либо является совместным предприятием с такими лицами.

В настоящее время на международных биржах котировки североморской нефти марки Brent снижаются к уровню $78 за баррель, американского «черного золота» WTI – $74 за баррель.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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