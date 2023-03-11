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Суббота, 11 марта 2023, 17:39 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Из уральского металла построены Эйфелева башня и статуя Свободы

Факт № 49. В XVIII-XIX веках продукция металлургических заводов Екатеринбурга была очень востребована в Европе. Уральский металл использовался при строительстве известнейших архитектурных сооружений. Например, первые промышленные станки в Англии были изготовлены из железа, добытого на Урале. В 1820 году крыша здания Британского парламента – Вестминстерского дворца на берегу Темзы – была покрыта кровельным железом, произведенным в Екатеринбурге.

Также известно, что уральская сталь использовалась при строительстве каркаса Эйфелевой башни в Париже. Знаменитый символ Франции по плану должен был просуществовать только 20 лет, но качество металлических конструкций позволяет любоваться этой достопримечательностью и по сей день.

Также бытует мнение, что уральская медь использовалась для облицовки статуи Свободы в Нью-Йорке, но проверить достоверность этого факта сейчас сложно. Дело в том, что исторических свидетельств о поставках уральского металла для этого грандиозного проекта не осталось. В 1985 году американцы провели реконструкцию статуи и, в том числе, заменили ее медную обшивку.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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