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Воскресенье, 12 марта 2023, 18:50 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: первое издание «Слова о полку Игореве»

Факт № 50. В Екатеринбурге хранится первое издание «Слова о полку Игореве», отпечатанное в 1800 году. Оно хранится в научной библиотеке УрФУ, куда попало из библиотеки Императорского Александровского лицея.

Вообще, лицейская библиотека оказалась на Урале после эвакуации – во время гражданской войны в начале XX века. В Петроград из Царского села обозами свозили лучшие издания империи, сортировали, упаковывали в ящики. А потом эта научная библиотека в сто тысяч томов отправилась в Екатеринбург, где создавался новый университет.

Эта библиотека сохранилась и по сей день. Кроме памятника литературы Древней Руси там есть много других примечательных экземпляров: редкие издания Державина, первые иллюстрированные издания басен Крылова, произведения Вольтера, французская литература, популярная в Российской империи до революции.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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