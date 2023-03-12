300 фактов о Екатеринбурге: первое издание «Слова о полку Игореве»

Факт № 50. В Екатеринбурге хранится первое издание «Слова о полку Игореве», отпечатанное в 1800 году. Оно хранится в научной библиотеке УрФУ, куда попало из библиотеки Императорского Александровского лицея.

Вообще, лицейская библиотека оказалась на Урале после эвакуации – во время гражданской войны в начале XX века. В Петроград из Царского села обозами свозили лучшие издания империи, сортировали, упаковывали в ящики. А потом эта научная библиотека в сто тысяч томов отправилась в Екатеринбург, где создавался новый университет.

Эта библиотека сохранилась и по сей день. Кроме памятника литературы Древней Руси там есть много других примечательных экземпляров: редкие издания Державина, первые иллюстрированные издания басен Крылова, произведения Вольтера, французская литература, популярная в Российской империи до революции.