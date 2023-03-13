300 фактов о Екатеринбурге: железнодорожный центр России

Факт № 51. Екатеринбург-Пассажирский – одна из крупнейших железнодорожных станций в России. Ежедневно отсюда отправляются более сотни составов, а всего в расписании – почти 150 поездов. Это центр Свердловской железной дороги.

В прошлом году с вокзалов и станций СвЖД уехали 29 млн пассажиров, почти 22 млн сели на электрички, 7,3 – на поезда дальнего следования.

Погрузка за год составила 141,2 млн тонн, это 11% объемов погрузки всех железных дорог России и второе место по стране. В СвЖД подсчитали: рекордные 501,4 тыс. тонн грузов в сутки на Свердловской железной дороге погрузили 16 декабря 2021 года. Это наивысший суточный показатель с 1991 года. Если бы такой объем грузов был погружен в автофуры, то караван занял бы всю трассу от Екатеринбурга до Перми.