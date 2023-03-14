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Вторник, 14 марта 2023, 14:37 мск

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300 фактов о Екатеринбурге: частный «Коляда-театр» девять раз играл «Гамлета» в легендарном «Одеоне» в Париже

Факт № 52. «Коляда-театру» из Екатеринбурга выпала честь – одному из немногих российских театров – играть на сцене «Одеона» в Париже. В 2010 году уральские актеры девять раз показали на легендарной сцене своего «Гамлета». «Одеон» – один из трех театров, который носит почетное звание Театра Европы наряду с театром Пикколо в Милане и Малым драматическим театром. До Коляды туда приглашали в основном столичные труппы.

Вот что писал Николай Коляда после премьеры в «Одеоне»: «Зал был битком, принимали очень хорошо. Спектакль прошел на ура. Артисты играли замечательно – по моему мнению. Просто – блеск. После спектакля была тусовка, и на ней мне наговорили столько слов и таких, что стыдно повторять. И не буду».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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