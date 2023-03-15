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Среда, 15 марта 2023, 12:58 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: завод, который начал работать в XVIII веке

Факт № 53. В Екатеринбурге продолжает работать предприятие, которое было заложено еще по указу Петра I. Это Верх-Исетский завод, его основателем считается Вильгельм де Геннин.

Верх-Исетский металлургический завод начал работу 19 ноября 1726 года. Первоначально он назывался заводом цесаревны Анны, в честь старшей дочери императора. На этом заводе выпускались пушки и ядра, отливался чугун для производства оружия на Олонецком и Сестрорецком заводах.

В XIX веке отсюда начались поставки листового кровельного железа в США. Визовское железо уходило и в Европу – им крыты крыши Лондонского парламента и собора Парижской богоматери. Его же использовали в Москве для восстановления крыш после пожара 1812 года. А в годы Великой Отечественной войны завод перешел на выпуск военной продукции. С 70-х годов прошлого века здесь производят холоднокатанную трансформаторную сталь.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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