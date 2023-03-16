300 фактов о Екатеринбурге: Ту-104 рухнул на город

Факт № 54. В Свердловске 62 года назад произошла автокатастрофа с пассажирским самолетом Ту-104. Борт рухнул на замерзший Нижне-Исетский пруд и врезался в дом.

16 марта 1961 года авиалайнер Ту-104Б авиакомпании «Аэрофлот» летел из Хабаровска в Ленинград с остановкой в Свердловске. На борту были 41 пассажир и 10 членов экипажа. Через две минуты после взлета у самолета отказал правый двигатель, машину начало трясти, пилот ошибочно перевел левый двигатель в команду «Выключено». Лайнер начал быстро снижаться, было принято решение садиться на Нижне-Исетский пруд, который находится неподалеку от Кольцово. Самолет проскользил на днище по льду 870 метров, вылетел на берег, снес деревья и продолжил движение. Правое крыло оторвалось и попало в здание дома отдыха, левое крыло вошло в частный дом. Затем самолет врезался во вторую группу деревьев, металл разорвало, но пожара на месте авиакатастрофы не было.

Погибли семь человек: командир воздушного судна и стажер, три пассажира и два человека в доме отдыха. Среди погибших была Анна Беневоленская, известная на весь СССР врач.