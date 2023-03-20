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Понедельник, 20 марта 2023, 14:50 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Здесь открыли первые в России золотые рудники

Факт № 58. Золото на Урале начали искать еще в XVI веке, когда он стал частью России. Но сначала первопроходцы находили лишь медь и серебро. Только в мае 1745 года вольный крестьянин Ерофей Марков, искавший горный хрусталь для гранильной фабрики, нашел «плиточку» кварца с золотыми вкраплениями в окрестностях Екатеринбурга между деревнями Шарташской и Становой. Спустя несколько лет на этом месте открыли крупное месторождение золота. Это и стало отправной точкой промышленной добычи драгоценного металла на Урале.

С начала XIX века в Екатеринбурге началась «золотая лихорадка». К 1824 году на Урале было открыто несколько десятков золотых приисков. Наиболее богаты были месторождения в верхнем течении Исети, в черте города. Российская империя стала ведущей мировой державой по добыче золота. В 1873 году на Венской всемирной выставке посетители любовались удивительной красоты золотым самородком (весом в 624 грамма) в виде веерообразно сросшихся пластинок необычного ажурного рисунка. Этот самородок был добыт на Урале.

Всего с 1745 по 1922 годы здесь было добыто 559 тонн россыпного и 145 тонн коренного золота – примерно треть в общем балансе России.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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