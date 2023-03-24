300 фактов о Екатеринбурге. Телебашня, которая не проработала ни дня

Факт № 62. Одним из символов Екатеринбурга долгое время была недостроенная телебашня. Ее начали возводить в середине 80-х годов ХХ века, она должна была стать близнецом Останкинской, но работы остановились, башня не была законсервирована – и несколько лет стояла заброшенной. При этом строители оценивали ее состояние как вполне пригодное для достройки и дальнейшего использования, так как для строительства башни использовали бетон особой прочности.

Башня постоянно привлекала внимание экстремалов, а также тех, кто решил расстаться с жизнью. По официальным данным, спрыгнули с башни три человека, но городские легенды рассказывают о десятках. Впрочем, в середине 2000-х входы в башню заварили, лестницу демонтировали, и попасть наверх стало значительно труднее, хотя некоторые все же умудрялись пробраться.

В середине 2010-х башню решили достроить, по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева даже проводили конкурс концепций использования сооружения. Среди вариантов были скалодром, ЗАГС, ресторан и многие другие. Но денег на эти работы не нашли. После башня с землей под ней была передана УГМК для сноса и строительства на ее месте ледовой арены.

24 марта 2018 года телебашню взорвали, она упала точно на подготовленную для этого земельную подушку. Оставшиеся части сооружения постепенно демонтировали, а затем здесь началось строительство ледовой арены.