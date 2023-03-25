300 фактов о Екатеринбурге: на звание первого университета претендовали три вуза

Факт № 63. До недавнего времени студенты сразу трех вузов считали, что именно их учебное учреждение было первым на Урале – до недавнего, потому что два из этих вузов объединились.

Студенты Уральского государственного горного университета уверены, что именно их вуз был первым. Его основали еще в 1914 году, открыт он был в 1917-м, но первым выпуском похвастать не смог, с 1919 года горный не существовал самостоятельно, только как факультет Уралуниверситета.

Уралуниверситет или УГУ состоял из нескольких институтов и факультетов: туда входили горный, политехнический, медицинский, сельскохозяйственный, педагогический, общественных наук, а также рабочий факультет. Студенты, учившиеся в УрГУ, имели основания полагать, что это их альма-матер наследница того самого вуза. Структура вуза претерпевала изменения, какие-то факультеты так и не смогли полноценно запуститься. К 1924 году фактически существовали три факультета: химико-металлургический (включавший в себя также химическое и инженерно-лесное отделения), горный и медицинский. Последний впоследствии перевели в Пермь. А Уралуниверситет был переименован в Уральский политехнический институт. Поэтому студенты бывшего УПИ тоже считают себя его наследниками. Впрочем, с 2011 года студенты УрГУ и УПИ могут оставить споры, так как теперь это единый Уральский федеральный университет.