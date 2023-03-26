300 фактов о Екатеринбурге. Первый кириллический домен города России

Факт № 64. Екатеринбург стал первым российским городом, имеющим официальное представительство в кириллической интернет-зоне. В октябре 2010 официальный сайт мэрии заработал по адресу: «Екатеринбург.рф», сменив старую версию «Ekburg.Ru».

Администрация Екатеринбурга подала заявку на кириллический домен одной из первых – как только стало известно о внедрении домена «рф». Письмо директору компании Ru-Center Алексею Лесникову написал лично тогдашний мэр Аркадий Чернецкий.

Решение о создании кириллической доменной зоны было принято в 2008 году на конференции ICANN в Каире. Первым зарегистрированным именем стал адрес «россия.рф», затем на кириллические перешли адреса сайтов президента и правительства России. Поначалу многие скептически относились к новации, но постепенно такие адреса в интернете стали привычными. В 2022 году число доменов «рф» составило 676,2 тысячи.