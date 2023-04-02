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Воскресенье, 2 апреля 2023, 14:29 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Как советский заводской город превратился в мегаполис

Факт 70. В Екатеринбурге сейчас насчитывается около 200 крупных и средних промышленных предприятий. Большинство из них работают в сфере обрабатывающего производства. Но доля советских заводов и фабрик в городе не так уж велика – всего 20%.

По данным городского комитета промышленности, на момент распада СССР – в 1991 году – в Свердловске работали 138 промышленных предприятий. За последующие 30 лет прекратили свою деятельность 73 предприятия. Не все смогли приспособиться к условиям рыночной экономики и выдержать высокую конкуренцию. Например, с карты Екатеринбурга исчезли знаменитые «Виншампанькомбинат», Исетский пивзавод, фабрика «Уралобувь», табачная фабрика «Альвис» и многие другие. Еще часть старых заводов были вынесены за пределы города, согласно Стратегическому плану развития Екатеринбурга, утвержденному в 2003 году.

На смену старым предприятиям приходили новые компании – АО «Русская медная компания», ООО «Прософт-системы», АО «СВЭЛ», ОАО «Уралтурбо», ООО НПО «Горизонт», ООО НПО «САУТ» и другие. Сейчас в Екатеринбурге помимо крупных промышленных гигантов работают еще 9094 малых и микропредприятий в области добывающего и обрабатывающего производства. А еще в городе с 90-х годов активно развивается IT-сфера, наиболее известные представители – «СКБ Контур» и «Искрауралтел».

Так, постепенно Екатеринбург из советского заводского города превратился в современный промышленный мегаполис.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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