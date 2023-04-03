300 фактов о Екатеринбурге: самый большой в России проект комплексной застройки

Факт № 71. В Екатеринбурге в 2021 году появился новый район – Академический. Само по себе это событие уже интересно, в крупных городах России не так часто последние 30 лет появляются новые районы. Екатеринбургский же примечателен тем, что это самый крупный в стране проект комплексного освоения территории. На протяжении многих лет здесь все создавал один застройщик, лишь в последние годы появились другие участники.

Численность населения Академического по состоянию на 1 января 2022 года составляла 125 тысяч человек, прогнозируется, что к 2035 году эта цифра вырастет до 225 тысяч. В Академическом рождаемость вдвое выше, чем в среднем по Екатеринбургу, а доля населения трудоспособного возраста выше почти на 30%.