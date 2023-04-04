российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 апреля 2023, 12:49 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: здесь сняли мультфильмы о муми-троллях

Факт 72. В Свердловске сняли вторую по счету советскую экранизацию по мотивам сказок Туве Янссон про муми-троллей. Цикл «Муми-дол» состоял из трех мультфильмов, первый из которых – «Все дело в шляпе» – вышел на экраны в 1980 году.

Интересно, что режиссер Анатолий Аляшев решил изменить внешний вид главных героев сказки – сделать их более жизнерадостными. Новый облик муми-троллей нарисовала книжный иллюстратор Евгения Стерлигова, а музыку написал оперный композитор Владимир Кобекин. Уральские муми-тролли были с носами и телами, похожими на человеческие.

Премьера мультфильма на Свердловском телевидении состоялась во время весенних школьных каникул в 1980 году. Планировалась и четвертая серия цикла, но проект был приостановлен из-за недостатка финансирования.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: самый большой в России проект комплексной застройки / 300 фактов о Екатеринбурге. Как советский заводской город превратился в мегаполис / 300 фактов о Екатеринбурге: как красили гранит в серый цвет / 300 фактов о Екатеринбурге: как Навальный помешал построить мост / На Главпочтамте появился штемпель в честь 300-летия Екатеринбурга / 300 фактов о Екатеринбурге: первый велосипедист проехал по городу 155 лет назад / 300 фактов о Екатеринбурге: фаллический символ в честь первого президента / 300 фактов о Екатеринбурге: площадь трех религий, про которую забыли

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,