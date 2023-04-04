300 фактов о Екатеринбурге: здесь сняли мультфильмы о муми-троллях

Факт № 72. В Свердловске сняли вторую по счету советскую экранизацию по мотивам сказок Туве Янссон про муми-троллей. Цикл «Муми-дол» состоял из трех мультфильмов, первый из которых – «Все дело в шляпе» – вышел на экраны в 1980 году.

Интересно, что режиссер Анатолий Аляшев решил изменить внешний вид главных героев сказки – сделать их более жизнерадостными. Новый облик муми-троллей нарисовала книжный иллюстратор Евгения Стерлигова, а музыку написал оперный композитор Владимир Кобекин. Уральские муми-тролли были с носами и телами, похожими на человеческие.

Премьера мультфильма на Свердловском телевидении состоялась во время весенних школьных каникул в 1980 году. Планировалась и четвертая серия цикла, но проект был приостановлен из-за недостатка финансирования.