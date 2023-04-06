300 фактов о Екатеринбурге: центральную площадь отдали под парковку

Факт № 73. В самом центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, находится большая наземная парковка. Это повод для споров: кто-то требует отдать это городское пространство под более благородные цели, другие говорят, что машину и без того в центре поставить некуда. Предлагалось сделать там пешеходную зону, разбить сквер, а РПЦ предлагает восстановить там Богоявленский кафедральный собор, разрушенный в 1930 году.

К слову, после разрушения собора на месте нынешней парковки ничего монументального больше не было. Здесь проводились митинги, случались ярмарки, и все. Менялась территория вокруг: вместо снесенных и разрушенных дореволюционных памятников появился Ленин, возник и был уничтожен сквер напротив, здание ратуши обросло дополнительными площадями, неподалеку открылось метро. Парковка на своем нынешнем месте появилась еще в советские годы. Теперь свое предназначение она меняет несколько раз в год: когда возводят ледовый городок и когда открывают ярмарки. А с 2021 года летом здесь проводят фестиваль «Атмосфера», парковка превращается в город-сад в миниатюре.