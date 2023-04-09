300 фактов о Екатеринбурге: здесь проходит граница Европы и Азии

Факт № 75. Одна из популярных достопримечательностей Екатеринбурга – обелиск «Граница Европы и Азии». Потому что здесь действительно проходит географическая граница, разделяющая две части света, и это знают практически все. Но редкий путешественник знает, что обелиск не один.

Самый известный находится у горы Березовой на Старомосковском тракте, его установили еще весной 1837 года, а потом несколько раз реконструировали. Еще один стоит на 17-м километре Новомосковского тракта, это уже новое сооружение. Третий по популярности обелиск находится у въезда в Первоуральск со стороны Екатеринбурга. Всего же в России больше 30 монументов, отмечающих границу Европы и Азии, еще несколько есть в Казахстане и один в Стамбуле.