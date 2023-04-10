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NewDayNews.ru

Понедельник, 10 апреля 2023, 14:50 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: башня с курантами на ратуше могла не появиться

Факт 76. Облик администрации Екатеринбурга (до 1990-х годов – здание Горсовета народных депутатов) менялся несколько раз. В том виде, в котором мы его знаем, он был создан только после войны.

До революции 1917 года в здании на главной площади располагался двухэтажный Гостиный двор. В 1929 году началась его реконструкция. Тогда в моде был конструктивизм, и здание было надстроено до четырехэтажного именно в этом стиле. Декор фасадов тогда был очень скромным.

Во второй половине 1940-х годов советская власть взяла курс на облагораживание советских городов, возник так называемый сталинский ампир, для которого характерны помпезность, роскошь, величественность, использование архитектурных ордеров с четкими пропорциями и обильным декором. Советская символика, рабочие и колхозники, военные были главными героями барельефов и мозаик. Именно в таком стиле был составлен проект новой реконструкции Горсовета. Здание стало пятиэтажным, было богато декорировано, но еще стояло без башни.

Башня появилась только в 1954 году, это работа архитектора Моисея Рейшера. Она украшена полуколоннами, балюстрадами и карнизом сложной формы со шпилем (высота шпиля – 61 м). Шпиль был облицован золоченой медью и увенчан рубиновой звездой, а в среднем ярусе были установлены часы-куранты.

Окончание строительства башни было под угрозой – после смерти Сталина его преемник Никита Хрущев провозгласил курс на отказ от «архитектурных излишеств». И все-таки проект удалось завершить.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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