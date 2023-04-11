300 фактов о Екатеринбурге: проект Белой башни архитектор нарисовал за одну ночь

Факт № 77. Белая башня, которая сегодня является знаменитым памятником конструктивизма, стала одной из первых в Свердловске постройкой из железобетона. Ее спроектировал архитектор Моисей Рейшер, который позже признался, что чертежи создал буквально за одну ночь.

Такая спешка была обусловлена тем, что для снабжения водой рабочих УЗТМ нужно было срочно строить водонапорную башню. И на конкурс по выбору архитектора дали всего неделю.

В итоге башня была построена в 1929-1931 годах. Изначально Рейшер планировал разместить в ней монолитный железобетонный бак объемом 540 кубических метров, обзорную площадку на крыше, а в основании – газетный киоск и павильон автобусной остановки. Однако специалисты сомневались в еще плохо освоенном материале (железобетоне), поэтому в качестве емкости для воды выбрали стальной резервуар объемом порядка 700 кубических метров.

С развитием городской водопроводной сети в 1960-х годах башня была выведена из эксплуатации, долгие годы не использовалась и ветшала. Обсуждалась даже возможность ее сноса. В сентябре 2012 года территориальное управление Росимущества по УрФО передало постройку в безвозмездное пользование архитектурной группе Podelniki, которая организовала консервацию и постепенное восстановление объекта. Сейчас здесь проходят разные мероприятия. Белая башня признана памятником конструктивизма и является одной из самых необычных культурных площадок города.