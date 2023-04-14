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Пятница, 14 апреля 2023, 13:31 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: студенческий протест в 90-е закончился потасовкой с ОМОНом

Факт 80. 14 апреля 1998 года в Екатеринбурге студенты вышли на протест против реформы высшего образования (по сути, переводящей вузы на коммерческие рельсы), который закончился столкновением с ОМОНом. Мероприятие было санкционировано властями – такие акции проходили по всей России. Перед Дворцом молодежи собрались несколько тысяч человек с плакатами, пошумели, утвердили резолюцию. Но затем часть студентов вышли на проспект Ленина и направились в сторону зданий городской и областной администраций – их не устроило, что к протестующим не вышел никто из властей. К «белому дому» согнали несколько сотен силовиков, БТР. В милиционеров полетели снежки, а потом ОМОН начал вытеснять студентов с площадки перед зданием облправительства, заставляя их прыгать с двухметровой высоты. Началась давка, а затем пошли в ход дубинки.

Начальник городского УВД Николай Овчинников старательно уходил от ответов на вопрос, почему вообще применялись дубинки, но несколько милиционеров были привлечены к дисциплинарной ответственности «за допущенные просчеты в оперативно-служебной деятельности». Начальник ГУВД Свердловской области Валерий Краев после этого подал в отставку. Должности лишился первый вице-премьер правительства Анатолий Гайда.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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