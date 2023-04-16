300 фактов о Екатеринбурге: единственный горный город России

Факт № 82. Как ни странно, Екатеринбург – единственный город в России, который получил статус горного. Дело было так: в 1806 году император Александр I утвердил «Горное положение», которым предусмотрел особый статус для населенных пунктов «при заводах и рудниках казенных», а равно и особый статус для горных начальников. И в апреле 1807-го статусом горного города император наделил Екатеринбург, и только его.

Горный начальник заводов хребта Уральского контролировал состав прообраза муниципальной думы, назначал должностных лиц, контролировал бюджет и даже мог учредить собственную полицию.