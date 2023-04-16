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Воскресенье, 16 апреля 2023, 14:36 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: единственный горный город России

Резиденция главного начальника горных заводов, ныне областная больница № 2

Факт 82. Как ни странно, Екатеринбург – единственный город в России, который получил статус горного. Дело было так: в 1806 году император Александр I утвердил «Горное положение», которым предусмотрел особый статус для населенных пунктов «при заводах и рудниках казенных», а равно и особый статус для горных начальников. И в апреле 1807-го статусом горного города император наделил Екатеринбург, и только его.

Горный начальник заводов хребта Уральского контролировал состав прообраза муниципальной думы, назначал должностных лиц, контролировал бюджет и даже мог учредить собственную полицию.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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