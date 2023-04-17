300 фактов о Екатеринбурге: слониха отбывает пожизненное за убийство

Факт № 83. С 2007 года в екатеринбургском зоопарке живет слониха Даша. Барышня не слишком приветлива с посетителями, большинство видели ее только со спины. На Урале она отбывает свой срок за убийство.

Даша родилась в 1989 году в Лаосе, восьмимесячным слоненком переехала в Москву и начала работать в цирке. А в 2001 году ее карьера в шоу-бизнесе закончилась: слониха убила своего дрессировщика. Три года Даша просидела в Москве на цепи, после чего ее сослали на Урал. Специально к приезду новой жительницы отстроили слоновник.

Теперь у нее есть зимний и летний вольеры, приставленный персонал, порядка 40 килограммов еды ежедневно и «свой человек» в областном парламенте – 16 лет назад своей любимицей ее назвал Аркадий Чернецкий.