российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 апреля 2023, 12:36 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: слониха отбывает пожизненное за убийство

Факт 83. С 2007 года в екатеринбургском зоопарке живет слониха Даша. Барышня не слишком приветлива с посетителями, большинство видели ее только со спины. На Урале она отбывает свой срок за убийство.

Даша родилась в 1989 году в Лаосе, восьмимесячным слоненком переехала в Москву и начала работать в цирке. А в 2001 году ее карьера в шоу-бизнесе закончилась: слониха убила своего дрессировщика. Три года Даша просидела в Москве на цепи, после чего ее сослали на Урал. Специально к приезду новой жительницы отстроили слоновник.

Теперь у нее есть зимний и летний вольеры, приставленный персонал, порядка 40 килограммов еды ежедневно и «свой человек» в областном парламенте – 16 лет назад своей любимицей ее назвал Аркадий Чернецкий.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге: единственный горный город России / 300 фактов о Екатеринбурге. Как памятник Освобожденному труду стал Ванькой Голым / 300 фактов о Екатеринбурге: студенческий протест в 90-е закончился потасовкой с ОМОНом / 300 фактов о Екатеринбурге. Единственный памятник группе The Beatles в России / 300 фактов о Екатеринбурге. Первый горожанин, побывавший в космосе / 300 фактов о Екатеринбурге: проект Белой башни архитектор нарисовал за одну ночь / 300 фактов о Екатеринбурге: башня с курантами на ратуше могла не появиться / 300 фактов о Екатеринбурге: здесь проходит граница Европы и Азии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,