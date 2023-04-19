300 фактов о Екатеринбурге: самое большое здание суда

Факт № 84. Свердловский областной суд – самый большой суд в России. Общая площадь Дворца правосудия составляет 30 тысяч квадратных метров. Открыли его в 2007 году.

Первоначально стройка велась вообще под другие цели. Здесь должна была разместиться фабрика «Уралобувь». Строительство началось еще в 1987 году, в 90-е оно заглохло, денег не было, каркас долгие годы портил облик города.

Обсуждался вариант отдать это здание под следственный изолятор, но Министерство юстиции отказалось – не хватало денег.

Наконец, в 2002 году здание отдали суду, и дело сдвинулось с мертвой точки. Первой сдали очередь, куда вселились специалисты судебной коллегии по гражданским делам, кассационная уголовная инстанция. Через год сдали вторую очередь, где разместились судьи первой уголовной инстанции, их помощники и сотрудниками аппарата областного суда.