300 фактов о Екатеринбурге: Агния Барто получила здесь разряд токаря

Факт № 85. В годы Великой Отечественной войны многие писатели и поэты эвакуировались в Свердловск, в их числе – Агния Барто, детская поэтесса. Чтобы лучше понять психологию подростков, она решила пойти в ремесленное училище. Барто получила второй разряд токаря, «низкий», как она сама признавала в своей автобиографии. «Это помогло мне приблизиться к волновавшей меня теме и написать книжку «Идет ученик», посвященную юным уральцам», – писала Барто в «Записках детского поэта».

– Скажи, ученик,

Из какого ты класса?

И где пропадал ты

До позднего часа?

– Иду не из школы,

Иду не из класса:

Я был на работе

До позднего часа.

Мне ставят отметки

В далекой землянке,

Мне ставят отметки

За новые танки.