300 фактов о Екатеринбурге: Агния Барто получила здесь разряд токаря

Факт № 85. В годы Великой Отечественной войны многие писатели и поэты эвакуировались в Свердловск, в их числе – Агния Барто, детская поэтесса. Чтобы лучше понять психологию подростков, она решила пойти в ремесленное училище. Барто получила второй разряд токаря, «низкий», как она сама признавала в своей автобиографии. «Это помогло мне приблизиться к волновавшей меня теме и написать книжку «Идет ученик», посвященную юным уральцам», – писала Барто в «Записках детского поэта».
– Скажи, ученик,
Из какого ты класса?
И где пропадал ты
До позднего часа?
– Иду не из школы,
Иду не из класса:
Я был на работе
До позднего часа.
Мне ставят отметки
В далекой землянке,
Мне ставят отметки
За новые танки.
© 2023, РИА «Новый День»
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