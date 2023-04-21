300 фактов о Екатеринбурге. Здесь проживает более 100 народов

Факт № 86. Екатеринбург – самый большой город на Урале и занимает четвертое место среди городов-миллионников России (всего их 15). Согласно данным переписи населения от 2021 года, на тот момент в уральском мегаполисе проживало 1 588 665 человек.

Национальный состав города очень разнообразный и включает в себя более 100 народов. Абсолютное большинство – русские, на них приходится 84,3% населения. Далее следуют: татары – 2,1%, таджики – 0,5%, башкиры – 0,4%, марийцы – 0,33%, украинцы – 0,31%, киргизы – 0,24%, азербайджанцы – 0,24%, узбеки – 0,23%, армяне – 0,22%, русские немцы – 0,17%, удмурты – 0,14%, казахи – 0,11%, белорусы – 0,10%, чуваши – 0,08%, евреи – 0,06% и многие-многие другие. При проведении переписи свою национальность указали чуть более 91% респондентов.