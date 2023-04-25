300 фактов о Екатеринбурге: как пехотный полк сдержал наступление Наполеона

Факт № 90. Екатеринбургский пехотный полк был одним из отличившихся в самом известном сражении Отечественной войны 1812 года – под Бородино.

37-й пехотный Екатеринбургский полк был образован в 1786 году. С началом нападения французских войск на Россию 11 июня 1812 года, полк отходил через Вильно, Дриссу, Полоцк и 13 июля занял позиции у местечка Островно, где и принял свой первый бой. А 26 августа 1812 года (7 сентября) полк был задействован в районе Курганной батареи Раевского. Бойцы из Екатеринбурга получили приказ встать в первую линию позади и левее батареи и попали в самое пекло. Было убито 2 офицера, 2 унтер-офицера, 54 солдата; пропали без вести 241 солдат. Ценой больших потерь екатеринбургские солдаты сдержали наступление армии Наполеона. Шеф Екатеринбургского полка Иван Гурьялов за мужество и храбрость под Бородино был удостоен ордена Анны I степени.

Память воинов тех лет увековечена в истории: на проспекте Ленина у дома № 37 установлен монумент в честь героев Бородинской битвы.