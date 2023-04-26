300 фактов о Екатеринбурге: сто лет назад город пережил эпидемию тифа

Факт № 91. В начале ХХ века Екатеринбург пережил эпидемию тифа. Произошло это во время отступления белой армии в 1919 году, когда в городе остался большой поток больных и беженцев.

Первые данные о заболевших появились в ноябре, медики сообщали о сыпном, возвратном и брюшном тифе. Коек в лазаретах катастрофически не хватало, и часть больных разместили в зданиях гимназии. К декабрю тифом болели уже более 6 тысяч человек (в тот момент население города едва превышало 70 тысяч).

Чтобы не допускать распространение болезни, в Екатеринбурге дезинфицировали общественные места. Для профилактики были объявлены «Недели тифа», во время которых горожанам рассказывали об основных методах борьбы с распространением заболеваний. Победить тиф сразу не удалось, но в феврале заболеваемость пошла на спад.