300 фактов о Екатеринбурге: в городе более восьми тысяч домов и полторы тысячи улиц

Факт № 91. Екатеринбург, несмотря на череду кризисов в стране, продолжает активно застраиваться. На сегодняшний день в городе, по данным мэрии, около 8300 домов. Улиц – 1488.

Официальные названия улицы стали получать в 1787-1788 годах, после того как Екатеринбургу дали статус города, но неофициальные названия были и раньше: по фамилиям местных жителей или местонахождению. К революции в городе было около 100 улиц. И, конечно, после 1917 года многие из них переименовали в честь революционеров и других деятелей. К 1990-м в городе было чуть более тысячи улиц и переулков, к 2007 году их количество сократилось до 953.