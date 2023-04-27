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Четверг, 27 апреля 2023, 13:48 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге: в городе более восьми тысяч домов и полторы тысячи улиц

Факт 91. Екатеринбург, несмотря на череду кризисов в стране, продолжает активно застраиваться. На сегодняшний день в городе, по данным мэрии, около 8300 домов. Улиц – 1488.

Официальные названия улицы стали получать в 1787-1788 годах, после того как Екатеринбургу дали статус города, но неофициальные названия были и раньше: по фамилиям местных жителей или местонахождению. К революции в городе было около 100 улиц. И, конечно, после 1917 года многие из них переименовали в честь революционеров и других деятелей. К 1990-м в городе было чуть более тысячи улиц и переулков, к 2007 году их количество сократилось до 953.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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